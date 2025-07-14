Avlanma Yasağına Uymayan Kişi Yakalandı
Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi.
Devriye esnasında nehir üzerine 300 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen A.H. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken 300 metrelik ağa ise el konuldu.
Kaynak: İHA
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