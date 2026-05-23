Avcılar’da Yıkım Paniği: Sarsıntı Deprem Sanıldı, Mahalleli Sokağa Döküldü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 9 katlı binanın devrilmesi sırasında oluşan sarsıntı ve yoğun toz bulutu deprem korkusuna neden oldu. Mahalleli panikle sokaklara çıktı.

Avcılar D-100 yan yol üzerinde bulunan Belediye Bloklarındaki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk bina 16 Mayıs'ta yıkıldı. İş makinelerinin çalışması sırasında 9 katlı binanın büyük bölümünün aniden devrilmesiyle çevreye büyük bir toz bulutu yayıldı.

Çevredeki binalarda hissedilen sarsıntı, mahalle sakinlerinde deprem korkusuna yol açtı. İlk yıkımdan günler sonra, dün akşam saatlerinde serideki ikinci bloğun yıkımı sırasında benzer görüntüler tekrarlandı. İş makinelerinin müdahale ettiği 9 katlı bina büyük bir gürültüyle yana doğru devrildi.

PANİKLE SOKAĞA KAÇTILAR

Yıkımın etkisiyle oluşan hafif sarsıntı ve toz bulutu nedeniyle panik yaşayanlar sokaklara çıktı. Sarsıntıyı deprem sanan çok sayıda kişi, sosyal medyadaki haber sayfalarına akın ederek sarsıntının merkez üssünü ve büyüklüğünü sorguladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

