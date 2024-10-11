Avcılar'da Sokaklar Çocuklar İçin Dönüşüyor

Avcılar Belediyesi, çocukların mahallelerinde güvenle ve özgürce oynayacağı “Sokaklar Dönüşüyor Projesi"ni Yeşilkent Mahallesi’nde uygulamaya başladı. Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative (GDCI) iş birliğiyle hayata geçirilen projenin ilk adresi Tevfik Fikret Caddesi’nde bulunan alan oldu. Leyla Bayram İlkokulu’nun hemen yanında oluşturulan geleneksel oyun alanında çocuklar, güvenli bir ortamda özgürce akıl oyunlarıyla buluşuyor.

Oluşturulan güvenli oyun alanında çocuklarla oyun oynayan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, “Marmara Belediyeler Birliğimizle işbirliği içerisinde Sokaklar Dönüşüyor Projesi kapsamında bugün Yeşilkent Mahallemizdeyiz. Leyla Bayram İlkokulumuzun hemen yanında, trafiğe de kapattığımız sokakta çocuklarımızın gönlünce eğlenebileceği ve vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Hem güvenlik anlamında hem de eğlence anlamında çok güzel bir iş oldu. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

'KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK MUTLULUKLAR GETİRİR'

Projelerin diğer mahallelerde de devam edeceğini belirten Başkan Çaykara, “Biz şöyle bir tanım yapıyoruz; küçük adımlar büyük mutluluklar getiriyor. Her bir çocuğumuzun gülen yüzü, mutluluğu bizlerin motivasyonuna motivasyon, gücüne güç katıyor. O anlamı ile çocuklarımızın burada bir nebze eğlenmesi, gülmesi, annelerimizin rahat bir nefes alması bizler için tarifsiz bir mutluluk. Başlangıcını Yeşilkent’te yaptığımız projelerimiz diğer mahallelerde de devam edecek. Geleneksel oyun alanlarını çoğaltarak çocuklara güvenli alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA