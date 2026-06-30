Avcılar'da Köpeğe Şiddet Uygulamıştı! O Saldırgan Tutuklandı

Avcılar sahilde gezdirdiği köpeğe şiddet uygulayan H.E. tutuklandı, köpek barınağa teslim edildi.

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Avcılar'da Köpeğe Şiddet Uygulamıştı! O Saldırgan Tutuklandı
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Olay 26 Haziran Cuma günü Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Sahilde gezdirdiği köpeğe şiddet uygulayan bir kişi çevredekilerin cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyanda yayılmasının ardından polis ekipleri şüphelinin H.E. olduğu tespit etti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri H.E.'yi gözaltına aldı. 'Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E. tutuklandı. Muhafaza altına alınan köpek ise, işlemlerin tamamlanmasının ardından Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü barınağına teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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