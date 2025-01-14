Avcılar'da Hem Yayaya Hem İki Otomobile Çarpıp Kaçtı

Avcılar'da bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir kişiye ardından ise park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada araçlardan birinin doğal gaz kutusu zarar gördü. Kaza sonrası sürücü kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Son Güncelleme:
Avcılar'da Hem Yayaya Hem İki Otomobile Çarpıp Kaçtı

Avcılar Ambarlı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HOE 887 plakalı otomobil sokakta yürüyen yayaya çarptı. Kazanın ardından paniğe kapılan sürücü, park halindeki 34 EZ 6261 ve 34 BAZ 064 plakalı iki araca daha çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hareket eden park halindeki otomobillerden biri sokaktaki doğal gaz kutusuna zarar verdi.

POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken itfaiye ekipleri sokağı tedbiren boşalttı. Bir yaya ve iki araca çarpan otomobilin sürücüsü olayın ardından kaçarken aracın arka koltuğunda oturan arkadaşını çevredekiler yakalayarak polise teslim etti. İtfaiye ekiplerinin doğal gaz kaçağı olmadığını tespit etmesi ve araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açılırken polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

'İKİ DAKİKA İLE KURTULDUM'

Kazayı gören mahalle sakini Cengiz Ballıkaya, "Sokağa nasıl girdiler anlamadım. İki dakika ile kurtuldum. Güm güm diye iki ses duydum. Sanırım yabancı yaşlı bir adama çarpmış. Arabanın altında kaldı, ambulansa verdik" diye konuştu.

İzmir'de Doğum Günü Kutlaması Sonrası Feci Kazaİzmir'de Doğum Günü Kutlaması Sonrası Feci KazaYurttan Haberler

Bolu'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1’i Bebek 4 YaralıBolu'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1’i Bebek 4 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
Suç Makineleri Şimdi de Oyunları Mesken Tuttu: Her Şeyi Bu Odalarda Konuşuyorlar Suç Makineleri Şimdi de Oyunları Mesken Tuttu
Bağcılardaki Dehşette Yeni Detaylar! 12 Yaşındaki Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan, Cinayetten Bir Gün Önce… Küçük Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?