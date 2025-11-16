Avcılar’da Gizemli Ölüm! Eve Girenler Şok Oldu

Avcılar’da yakınlarının kendisine ulaşamadığı Kemal S., evinin banyosunda ölü bulundu. Ölümün nedeni otopsinin ardından netleşecek.

İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak’taki ikamette yaşayan 43 yaşındaki Kemal S.’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, Kemal S.’yi banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Kaynak: AA

