Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisinde Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul Avcılar'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta faaliyet gösteren bir plastik geri dönüşüm tesisinde saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, işletme sahibi Halil Topal olaya ilişkin konuştu. Yangının nasıl çıktığını bilmediğini ifade eden Topal, "Eve gittim. Bir telefon geldi. Hemen geri geldim. Burası 2 dönüm civarında" dedi.
Kaynak: DHA
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