Avcılar'da Atık Deposunda Yangın

Avcılar'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Avcılar'da Atık Deposunda Yangın

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi'ndeki geri dönüşüm merkezine gönderilmek üzere kağıt atıkların depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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