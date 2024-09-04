ATV'nin Yeni Dizisinde Tepki Çeken 'Erotik Abdest' Sahnesi: Herkes Ayağa Kalktı
"Bir Gece Masalı" dizide abdest alan bir kadını dikizleyen ve tahrik olan erkeğin olduğu sahne sosyal medyanın tepkisini çekti. ATV'de yayımlanan diziye tepki yağarken, sahne için 'Erotik Abdest' yorumunda bulunuldu.
ATV'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı", Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı yapım, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin, Yörük kızı Canfeza ile komiser Mahir'in mağarada geçen sahnesi, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.
Burak Deniz'in canlandırdığı Mahir Yılmaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza Kilimci'nin mağarada geçen sahnesi, sosyal medyada dikkat çeken bir konu oldu. Sahne boyunca Canfeza, mağaraya gidip abdest alıyor ve ardından suya uzanarak dua ediyor. Mahir ise bu anları şaşkınlıkla izliyor. Ancak, sahnenin kamera açıları ve abdest alma sekansları izleyicilerden tepki topladı. Tepkilerin artmasıyla birlikte birçok izleyici RTÜK'e şikayette bulundu. Bu sahneler ve dizi konusu, izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de tartışmalara yol açtı.
‘BİR GECE MASALI’ KONUSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR
Dizinin konusu, Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ ve Ecem Çalhan gibi isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosuyla izleyicilere sunuluyor. Hikaye, babası Denizli'de bir suikast sonucu şehit edilen Mahir'in, yirmi yıl sonra komiser olarak şehre dönüp intikam arayışını konu alıyor. Ancak Mahir, şehre geldiği ilk gün, gizemli bir şekilde tanıştığı güzel bir Yörük kızına, adını bilmediği için "Şehrazad" ismini takar ve ona aşık olur. Mahir, hem bu gizemli kızı bulmaya çalışırken hem de babasının katili Kürşat Kilimci'nin peşine düşer. Mahir'in, Kürşat'ın kızının düğününde beklediği fırsatı yakalayacağını düşünmesi ise olayların seyrini tamamen değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını açar.
Erotik abdest olarak adlandırılan sahne için gelen bazı tepkiler ise şöyle oldu: