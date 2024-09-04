ATV'nin Yeni Dizisinde Tepki Çeken 'Erotik Abdest' Sahnesi: Herkes Ayağa Kalktı

‘BİR GECE MASALI’ KONUSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin konusu, Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ ve Ecem Çalhan gibi isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosuyla izleyicilere sunuluyor. Hikaye, babası Denizli'de bir suikast sonucu şehit edilen Mahir'in, yirmi yıl sonra komiser olarak şehre dönüp intikam arayışını konu alıyor. Ancak Mahir, şehre geldiği ilk gün, gizemli bir şekilde tanıştığı güzel bir Yörük kızına, adını bilmediği için "Şehrazad" ismini takar ve ona aşık olur. Mahir, hem bu gizemli kızı bulmaya çalışırken hem de babasının katili Kürşat Kilimci'nin peşine düşer. Mahir'in, Kürşat'ın kızının düğününde beklediği fırsatı yakalayacağını düşünmesi ise olayların seyrini tamamen değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını açar.