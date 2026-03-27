Attığı Tokat Pahalıya Patladı! O Magandaya Rekor Ceza

İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücüye tokat atan saldırgana 360 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde trafikte önünü kestiği sürücüye araçtan inerek saldıran ve tokat atan M.K., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 25 Mart’ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

AĞIR CEZA KESİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından M.K.’ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek ve araçtan inmek' suçundan 360 bin TL idari para cezası kesildi. Şüpheli ayrıca ulaşım araçlarının hareketini engellemek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.K.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da aynı süre boyunca trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

