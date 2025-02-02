ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir
İstanbul’un Kartal ilçesinde bir vatandaş ATM’den para çekmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından yaptığı kontrolde ATM’de elektrik kaçağı olduğunu belirleyen kişi, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: İHA
Olay, 29 Ocak gecesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir ATM’de meydana geldi. ATM’den işlem yaparken elektrik akımına maruz kalan vatandaş, durumu teknik ekibe bildirdi. Daha sonra kontrol kalemiyle yaptığı incelemede cihazda elektrik kaçağı olduğunu fark etti.
"TUŞLARA BASARKEN ÇARPILDIM"
O anları kayda alan vatandaş, elektrik akımına kapıldığı an yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Tuş takımını kullanırken elektrik çarptı. Sağ elimle bastığım tuşlar nedeniyle orta parmağımı hissetmiyorum. Arabamda kontrol kalemi vardı, onunla kontrol ettiğimde elektrik kaçağını net şekilde gördüm.
Aynı bölgede bulunan diğer ATM’lerde böyle bir sorun yok. Tuş takımında ciddi bir sıkıntı var. Ben çarpıldım, başkası da çarpılmasın diye çağrı merkezine haber verdim. Kapatacaklarını söylediler."
Olayla ilgili teknik ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.