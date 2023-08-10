ATM'den para çekenler dikkat, yeni dönem başladı: Kimse bu değişikliği fark etmedi!
Milyonlarca insanın kullandığı bankamatiklerle ilgili değişikliği Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu duyurdu...
Para basımının çoğalmasıyla birlikte son aylarda bankamatiklerden yeni üretilen paralar da çekilmeye başlandı. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, milyonlarca vatandaşın fark etmediği bir detayı sosyal medya hesabından duyurdu....
Şenol Babuşçu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Banka ATM kasalarında para konmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Her bölüme bir çeşit banknot konulmaktadır. 10,20,50,100,200 TL banknotlar her bölüme ayrı ayrı yerleştirilmektedir.
Son zamanlarda bazı bankalar 10 TL banknotların yerine de 200 TL banknotlar koymakta.
Çünkü başka türlü para yetiştirememekte.