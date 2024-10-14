ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor: Emsal Karar Verildi Hırsızlık Sayıldı

ATM'de unutulan bir banka kartından para çeken kişinin eylemi, "hırsızlık" suçu olarak değerlendirildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu durumun "bilişim suçu" olarak nitelendirilmesi gerektiği yönünde itirazda bulunsa da, bu talep reddedildi. Alınan karar, benzer durumlar için emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: İHA

ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor: Emsal Karar Verildi Hırsızlık Sayıldı - Resim: 1

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çeken bir sanığa verilen "hırsızlık" cezasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Başsavcılık, eylemin bilişim suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak daha ağır bir ceza talep etmişti. Ancak Yargıtay, itirazı reddederek eylemin hırsızlık kapsamında olduğunu onayladı.

YARGITAY SUÇ SAYDI

Bu karar, "bilişim suçu" kavramının sınırları hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kadın banka hesabından para çektikten sonra kartını ATM'de unutarak ayrıldı. Ardından sırada bekleyen bir kişi, unutulan kartı fark ederek kadının hesabından 480 lira çekti. Kadın, kartını geri almak için geri döndüğünde hesabından izinsiz para çekildiğini fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin kimliği belirlendi ve hakkında kamu davası açıldı.

ATM'YE GİDERKEN DİKKAT

Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ATM'de bırakılan karttan para çeken kişiyi "hırsızlık" suçuyla cezalandırdı. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesine dayanarak, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçunu kapsayan bir ceza uyguladı. Bu madde, 3 ila 6 yıl hapis cezasını öngörüyor. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

Kaynak: İHA

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