Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Perde: Bıçak Babaya Ait Çıktı, Hapis İstendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir iddianame düzenledi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre cinayetin faili 15 yaşındaki Efe Çekli’nin babası Yusuf Çekli hakkında, suçta kullanılan bıçağın kendisine ait olduğu gerekçesiyle 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet' suçlaması yöneltildi.

İddianamede, üzerinde 'browning' ibaresi bulunan ve sol yüzeyinde '364' yazan sustalı çakı benzeri bıçağın, 6136 sayılı yasa kapsamında yasaklı nitelikte olduğu ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporuyla bu durumun tespit edildiği belirtildi.

'OLAY ZAMANI HAPİSTEYDİM'

Yusuf Çekli hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede bıçağın Yusuf Çekli’ye ait olduğu yönünde tanık ifadeleri olduğu belirtildi. Yusuf Çekli ise ifadesinde olaydan haberinin olmadığını ve olay tarihinde cezaevinde olduğunu söyledi. UYAP kayıtlarına göre Çekli’nin suç tarihi itibarıyla cezaevinde olduğunun da tespit edildiği bilgisi iddianamede yer aldı.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak'ta meydana gelen olayda, Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında sokakta "yan bakma" iddiasıyla bir tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.Ç.’nin kullandığı bıçakla yaralanan Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Çağlayan ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdikleri tespit edilen 5 şüpheli de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi