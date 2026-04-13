Atlas Çağlayan Cinayetinde Yargı Süreci Başlıyor: İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak tarihinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yargı süreci başlıyor.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, davanın ilk duruşma tarihi 9 Haziran olarak belirlendi. Davanın ilk celsesi, İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç. hakkında, "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından ceza istendi. Yaş küçüklüğü ve ilgili kanun maddeleri gözetilerek, E.Ç. için 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen 14 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında sokakta "yan bakma" iddiasıyla bir tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.Ç.’nin kullandığı bıçakla yaralanan Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Çağlayan ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdikleri tespit edilen 5 şüpheli de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

