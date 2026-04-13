Atlas Çağlayan Cinayetinde Yargı Süreci Başlıyor: İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

İstanbul Güngören’de lise öğrencisi Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. için 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşma ise 9 Haziran'da.

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak tarihinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yargı süreci başlıyor.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, davanın ilk duruşma tarihi 9 Haziran olarak belirlendi. Davanın ilk celsesi, İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç. hakkında, "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından ceza istendi. Yaş küçüklüğü ve ilgili kanun maddeleri gözetilerek, E.Ç. için 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen 14 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında sokakta "yan bakma" iddiasıyla bir tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.Ç.’nin kullandığı bıçakla yaralanan Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Çağlayan ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdikleri tespit edilen 5 şüpheli de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Atlas Çağlayan Cinayetinde İddianame HazırAtlas Çağlayan Cinayetinde İddianame HazırGüncel

Annesi, Atlas Çağlayan'ın Mezarından Haykırdı: 'Tek İsteğim Adalet'Annesi, Atlas Çağlayan'ın Mezarından Haykırdı: 'Tek İsteğim Adalet'Güncel

Kaynak: NTV

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Sivasspor Tesisleri Önünde Dehşet: 4 Genç Futbolcu Yaralı Sivasspor Tesisleri Önünde Dehşet, 4 Genç Futbolcu Yaralı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Gürlek'ten Dünyaya FETÖ Resti: 119 Ülkede Adım Adım Takip Bakan Gürlek'ten Dünyaya FETÖ Resti: 119 Ülkede Adım Adım Takip
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı
AFAD Duyurdu: Antalya'da Deprem AFAD Duyurdu! Antalya'da Peş Peşe Deprem
Sürücüler Dikkat: Akaryakıta Önce İndirim, Sonra Büyük Zam Kapıda Sürücüler Dikkat: Akaryakıta Önce İndirim, Sonra Büyük Zam Kapıda