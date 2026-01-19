Atlas Çağlayan Cinayetinde Sıcak Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören’de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve aileye tehdit mesajları gönderdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü, 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde, 'yan bakma' iddiasıyla başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelmişti. 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanan Atlas Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, E.Ç. daha önce tutuklanmıştı.

