Atlas Çağlayan Cinayetinde İlk Duruşma: İstenen Ceza Belli Oldu

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İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 18 yaşından küçük sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA BASINA KAPALI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç., müştekiler, mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Çocuk sanığın yargılanması nedeniyle duruşma basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirildi.

Duruşma arasında açıklama yapan Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, sanığın suçunu kabul etmediğini ve olayla ilgili birçok detayı inkar ettiğini söyledi. Ünlü, sanığın duruşmadaki tavırlarına tepki göstererek olayın planlı şekilde gerçekleştirildiğini düşündüğünü söyledi.

'İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞSİN' TALEBİ

Duruşmayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcileri de adliye önünde açıklamalarda bulundu. UCİM İstanbul Hukuk Koordinatörü Avukat Helin Almak, mahkeme salonunda dinlenen mağdur çocukların ve tanıkların olayla ilgili tutarlı ifadeler verdiğini belirterek, yargılama sonunda caydırıcı bir karar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ise çocuk suçluluğuna ilişkin mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özkan, kamuoyunda 'Suça Sürüklenen Çocuk' olarak tanımlanan faillerin ceza infaz süreçlerine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da çocukların suç örgütleri ve şiddet kültürünün etkisi altında kaldığını belirterek, "Çocuklar çocukları öldürüyor. Bu infaz yasaları değişmezse daha çok çocuğumuz için adliyelere gelmek zorunda kalacağız" dedi.

Kaynak: AA-ANKA