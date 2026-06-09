Atlas Çağlayan Cinayetinde İlk Duruşma: İstenen Ceza Belli Oldu

16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Savcılık, sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması istedi.

Son Güncelleme:
Atlas Çağlayan Cinayetinde İlk Duruşma: İstenen Ceza Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 18 yaşından küçük sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA BASINA KAPALI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç., müştekiler, mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Çocuk sanığın yargılanması nedeniyle duruşma basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirildi.

Duruşma arasında açıklama yapan Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, sanığın suçunu kabul etmediğini ve olayla ilgili birçok detayı inkar ettiğini söyledi. Ünlü, sanığın duruşmadaki tavırlarına tepki göstererek olayın planlı şekilde gerçekleştirildiğini düşündüğünü söyledi.

Atlas Çağlayan Cinayetinde İlk Duruşma: İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

'İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞSİN' TALEBİ

Duruşmayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcileri de adliye önünde açıklamalarda bulundu. UCİM İstanbul Hukuk Koordinatörü Avukat Helin Almak, mahkeme salonunda dinlenen mağdur çocukların ve tanıkların olayla ilgili tutarlı ifadeler verdiğini belirterek, yargılama sonunda caydırıcı bir karar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ise çocuk suçluluğuna ilişkin mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özkan, kamuoyunda 'Suça Sürüklenen Çocuk' olarak tanımlanan faillerin ceza infaz süreçlerine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da çocukların suç örgütleri ve şiddet kültürünün etkisi altında kaldığını belirterek, "Çocuklar çocukları öldürüyor. Bu infaz yasaları değişmezse daha çok çocuğumuz için adliyelere gelmek zorunda kalacağız" dedi.

Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Perde: Bıçak Babaya Ait Çıktı, Hapis İstendiAtlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Perde: Bıçak Babaya Ait Çıktı, Hapis İstendiGüncel

Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 8 Sanık İlk Kez Hakim Karşısına ÇıkacakAtlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 8 Sanık İlk Kez Hakim Karşısına ÇıkacakGüncel

Atlas Çağlayan Cinayetinde İddianame HazırAtlas Çağlayan Cinayetinde İddianame HazırGüncel

Kaynak: AA-ANKA

Etiketler
Atlas Çağlayan
Son Güncelleme:
12 Katlı Otelde Yangın Paniği 12 Katlı Otelde Yangın Paniği
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya Tazminat Ödeyecek Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya Tazminat Ödeyecek
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Arınma ve İhraç vurgusu: 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım' 'Koltuk Derdim Yok, Kurultayı Toplayacağım Kimse Merak Etmesin'
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı: O Tarihi İşaret Etti Özel'den Kılıçdaroğlu'na Kurultay Yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!' Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı
Ziyaretçi Yasağı Geldi: CHP Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak
4 Milyon Emekli İçin Tarih Belli Oldu: Kök Maaşlar Sil Baştan Değişiyor 4 Milyon Emekli İçin Tarih Belli Oldu