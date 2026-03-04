Atılan Füze Sonrası Fidan, İranlı Mevkidaşı Erakçi İle Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu balistik mühimmat Türk hava sahasına yönelmeden önce NATO’ya ait hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında angaje edilerek havada imha edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN BALİSTİK MÜHİMMAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'da ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkinin iletildiği ve çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğinin aktarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA