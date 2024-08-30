Atatürk'e Küfür Ettiği Paylaşımları Tepki Topladı! Burak Keleş Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Kartal’da çekilen bir video, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Burak Keleş isimli bir şahıs, çöp kutusunun yanında kaydedilen görüntülerde, CHP’ye oy veren vatandaşlara küfürler savurdu. “Beynini s..klerim” gibi ağır hakaretlerle Kartal Belediyesi’ni hedef alan Keleş, tepkilerin odağına yerleşti

Burak Keleş’in küfürlü paylaşımları sonrası sosyal medyada #BurakKeleşTutuklansın etiketiyle binlerce kullanıcı tutuklama çağrısında bulundu. Kullanıcılar, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun durumunu hatırlatarak, Keleş’in de benzer şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

TEPKİ YAĞDI

Burak Keleş, sosyal medya üzerinden gelen tepkilere aldırmadan hakaretlerine devam etti. Kendi sosyal medya hesabından “Hepiniz bir ben bir” diyerek saldırılarını sürdüren Keleş, adeta meydan okudu.

Burada da yurttaşlara hakaretler yağdıran Keleş, şunları söyledi:

"Bu memlekette hâlâ çöpler toplanmadığı halde veya herhangi bir sıkıntı çektiğimizde bize savunma politikası çizen embesillerle uğraşıyorum. Siz İzmir'de b.k koklarım yine de CHP'den vazgeçmem diyebilirsiniz, siz İstanbul'da lağım yutarım CHP'den vazgeçmem diyebilirsiniz. Siz bunu diyorsunuz diye ben demek zorunda mıyım?

90 yıldır alışmışsınız milletin dinine, imanına, kitabına, peygamberine, Allah'ına, Kuran'ına, bütün değer yargılarımıza, Cumhurbaşkanımıza, herkese küfür etmeyi; sonra da parası karşılığında anasını satabilecek kadar haysiyetini yitirmiş olan çingene suratlı bankamatik sıçanlarıyla, yok bilmem vatandaşıyla, yok bilmem Zafer Partisi'nin köpekliğini yapan bir sosyal medya kuruluşuyla beni paylaşıp, 'Burak Keleş tutuklansın.' Niye, 'küfür etti.' Lan siz bizim Allah'ımıza, kitabımıza küfür ediyorsunuz. Bir tane küfür ettim, 'Ay bize küfür edildi.' Lan siz 90 yıldır küfür ediyorsunuz."

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında TCK 216 ve Atatürk’e hakaretten soruşturma açıldı. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında gözaltı kararı da çıkartıldı.