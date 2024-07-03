ADD, İsmet Özel'e Atatürk'e Hakaretten Suç Duyurusunda Bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği, İstiklal Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı İsmet Özel’in Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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ADD, İsmet Özel'e Atatürk'e Hakaretten Suç Duyurusunda Bulundu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İstiklal Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı İsmet Özel hakkında, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde, "İstiklal Marşı Derneği'nin Fahri Genel Başkanı olarak tanımlanan İsmet Özel'in, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği" belirtildi.

Dilekçede, İsmet Özel'in Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nı kazanma ihtimalini görmediği, bu sebeple yaralı olmamasına rağmen kolunu sardırıp savaşı terk ettiği'' yönündeki sözlerine işaret edilerek, soruşturma ve kovuşturma yapılması ve kamu davası açılması istendi.

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Kaynak: ANKA

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