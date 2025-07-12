Atatürk Havalimanı’nda Korkutan Yangın

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yakınındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yangın, alevlerin hızla yayılması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Genel Havacılık Terminali yakınındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevrede endişeye yol açtı.

İhbar üzerine harekete geçen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ARFF ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevreye yayılması engellendi.

Atatürk Havalimanı’nda Korkutan Yangın - Resim : 1

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, alanda soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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