Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bebekler Ölümden Döndü

İstanbul'da 4 sene önce Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde faciadan dönüldü. Sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü, bebekler tahliye edildi.

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İstanbul Bakırköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.

ATATÜRK HAVALİMANI YERLEŞKESİNE YAPILMIŞTI

Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının açıklanmasının ardından İstanbul'a iki büyük hastane yapılması gündeme gelmişti.

İktidarın sivil uçuşlara kapattığı Atatürk Havalimanı yerleşkesine bu kapsamda 45 günde yapılan hastane Acil Durum Hastanesi de 31 Mayıs 2020'de hizmete açılmıştı.

Hastaneye, koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verilmişti.

Kaynak: İHA

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