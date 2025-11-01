Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizleri yine muhabbetle bağrına basan, enerjisiyle dinçleştiren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

Bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bakınız burada çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız.

Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan ibaret bir şehir mekanik bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan sadece binalar, köprüler, yollar değildir.

Ecdadımızın inşa ettiği o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz İstanbul için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz.

Millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir dert. Biz milletimizin refahını artırmanın, yüzünü güldürmenin, dünyanın en gelişmiş ülkelerin vatandaşları hangi hizmetleri alıyorsa onlardan daha iyilerini götürmenin derdindeyiz.

En büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz. Bundan bir sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde tahrikler karşısında galeyana gelmedik. Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya özen gösterdik.

Terör örgütü silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Süreci anbean titizlikle takip ediyoruz. Komisyon çalışmalarına devam ediyor. Son olarak DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız."

Kaynak: Haber Merkezi