Ataşehir’deki ‘Yan Bakma’ Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Ataşehir’de iki grup arasında çıkan ‘yan bakma’ nedeniyle işlenen cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli T.Ö., Ö.K. ve A.A. ise bıçakla yakalandı.

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İstanbul Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde T.Ö, Ö.K, A,A ve R.T ile S.Y arasında ‘yan bakma’ nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre, R.T ve S.Y işletmeden araç ile ayrıldıktan sonra şüpheliler önünü kesti. Yaşanan kavgada ağır yaralanan S.Y hayatını kaybetti.

Ataşehir’deki ‘Yan Bakma’ Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Olay sonrasında T.Ö., Ö.K. ve A.A. isimli şüpheliler tutuklandı. Ö.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

Ataşehir’deki ‘Yan Bakma’ Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

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