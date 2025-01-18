Ataşehir’deki ‘Yan Bakma’ Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde T.Ö, Ö.K, A,A ve R.T ile S.Y arasında ‘yan bakma’ nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre, R.T ve S.Y işletmeden araç ile ayrıldıktan sonra şüpheliler önünü kesti. Yaşanan kavgada ağır yaralanan S.Y hayatını kaybetti.

Olay sonrasında T.Ö., Ö.K. ve A.A. isimli şüpheliler tutuklandı. Ö.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulandı.