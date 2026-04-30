Ataşehir Belediyesi’nde Kritik Gün! İlk Tur Bitti, Gözler İkinci Turda

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisindeki başkanvekili seçimine çevrildi. İlk turda CHP’nin adayı Murat Güneş öne çıktı. İlk turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ikinci tura taşındı.

Ataşehir Belediyesi’nde Kritik Gün! İlk Tur Bitti, Gözler İkinci Turda
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in 22 Nisan’da tutuklanmasının ardından belediyede yönetim süreci yeniden şekilleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın aynı gün aldığı görevden uzaklaştırma kararının ardından Ataşehir Belediye Meclisi, başkanvekili seçimi için toplandı.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CHP’DE

Belediye meclisinde sayısal üstünlük CHP grubunda bulunuyor. Mecliste CHP’nin 26, Cumhur İttifakı’nın ise 12 üyesi yer alıyor. Seçimde CHP, aday olarak Murat Güneş’i gösterirken, AK Parti’nin adayı Serdar Orhan oldu.

İLK TURDA GÜNEŞ ÖNDE

Gerçekleştirilen ilk tur oylamada CHP’nin adayı Murat Güneş 23 oy alırken, AK Parti’nin adayı Serdar Orhan 12 oyda kaldı. Oylamada bir oy geçersiz sayıldı. Tutuklu bulunan Adıgüzel ile meclis üyesi Livan Gür oy kullanamadı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

İlk turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ikinci tura taşındı. Ataşehir’de belediye yönetiminin yeni ismi, yapılacak sonraki oylamaların ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

