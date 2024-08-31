Atama Usulleri Değişti! Karar Resmi Gazete’de

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usulleri değişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama Usulleri Değişti! Karar Resmi Gazete’de

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûllerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin değiştirilmesi kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bune göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılması, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki 2 sayılı Cetvelde yer alan Hukuk Müşavirleri, Bakanlık bağlı, ilgili ilişkili kuruluşları satırı, Hukuk müşavirleri Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç şeklinde değiştirilmesi ve Spor Müşavirleri satırının yürürlükten kaldırılmasına kararı verildi.

Kaynak: ANKA

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