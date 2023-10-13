Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Marina tepkisi: 'Yapmayın, Atakum'a kıymayın'

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı karar oturumunda Atakum Kurupelit Marina’da yapılması planlanan proje ile ilgili gündem maddesi de görüşüldü. Gündem maddesi görüşmelerinde söz alan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, söz konusu projenin Atakum’un geleceği için büyük riskler barındırdığına dikkat çekerek, “Sahili ortadan kaldıracak ve sahili sahil olmaktan çıkaracak bir proje bu” ifadelerini kullandı.

“ORTAK AKIL LAZIM”

Başkan Deveci, toplantıda yaptığı konuşmada, “Hepimiz biliyoruz ki Atakum, Karadeniz’in turizm, sanat ve üniversite kenti. Yaklaşık 12 belediye başkanımız Atakum’da oturuyor. Bu bölgeyi ortak akılla oluşturmamız lazım. Sahilde tek kalan yer orası. Marinanın önündeki yeşil alanın Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiş olması da hukuki tartışma konusu. Hangi akılla, niye geçti, nasıl yapıldı o da belli değil” dedi.

“ATAKUM SAHİLİNE ZARAR VERECEK”

Projenin hayata geçmesi halinde Atakum sahilinin zarar göreceğini belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:

“Sahilde bir tek orası kaldı elimizde. Sahili ortadan kaldıracak ve sahili sahil olmaktan çıkaracak bir proje bu. Mesela o proje raporu içerisinde şöyle bir şey söyleniyor: ‘Belli aralıklarla 4 metre derinliğinde zemin temizliği yapılması gerekiyor.’ Şimdi yapalım. Bir önceki belediye başkanı, şimdi harcanacak kadar para harcamış oraya bir marina yapmış. Bu alanın eksiklerini tamamlayalım. Mevcut marinanın yapılmasında emek veren, görüş belirten belediye başkanı yoksa, mühendisler burada. Ortak akılla yapalım. Yapmayın, Atakum’a kıymayın. Atakumla çok uğraşıyorsunuz. Atakum’un yeşilini ticaret alanına çeviriyorsunuz. Deniz Kafe'yle ilgili de herkes karşınıza çıktı. Beraber tartışalım. Bu kentte bilim insanları var. Mevcudu düzelterek kullanılabilir hale getirelim. Herkes memnun olsun ve içinde yaşadığı şehre sahip çıksın. Oraya koca bir kütle koyuyorsunuz. 200 dönüm dolgu alanı. Arkada bir yapılaşma olmuş. İmar planı yapılmış, ne olacak oradaki binalar? Bu projenin bir ÇED raporu yok ve maalesef Atakum kumsalının doğal yapısını bozacak. Denizde yaşayan canlı yapısı yok edilecek. Yaklaşık 20 kilometre kıyı şeridinde geri çekilme; devamında yer yer kum yığılması olacağı öngörülüyor. Burada 50 bin kamyon yüküyle dolgu yapılacak, bu kamyonların geliş gidişlerinde ulaşım sorunları da yaşanacak.”