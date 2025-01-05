At ve Eşek Eti Skandalı Sonrası Bakanlık Devreye Girdi! Kesimhanelerde Artık Tamamen Zorunlu Olacak

KÜPESİ OLMAYAN HAYVANLARIN KESİMİ OLMAYACAK

Yeni düzenleme, kesimhanelerde yapılan her işlem aşamasının, hayvan sağlığı, refahı ve hijyen standartlarına uygun olup olmadığının Bakanlık ve ilgili birimler tarafından düzenli olarak denetleneceğini garantileyecek. Ayrıca, görüntüleme sistemleri sayesinde, izinsiz kesimlerin ve kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimlerinin engellenmesi hedefleniyor.