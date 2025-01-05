At ve Eşek Eti Skandalı Sonrası Bakanlık Devreye Girdi! Kesimhanelerde Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde yapılacak işlemlerin denetimini güçlendirmek amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ve personel hareketlerinin izlenebilmesi için görüntüleme sistemlerinin kurulmasının zorunlu hâle getirildiğini açıkladı.
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Yumaklı, güncellenen “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” çerçevesinde, kesimhanelerde yüksek çözünürlüklü kameraların kullanılacağı ve bu kameraların en az bir ay süreyle kayıt yapabileceğini belirtti. Bakanlık yetkililerinin de bu görüntüleri canlı olarak izleyebileceğini vurgulayan Yumaklı, yeni düzenlemeyle kesimhanelerdeki tüm işlemlerin sürekli olarak denetleneceğini söyledi.
KÜPESİ OLMAYAN HAYVANLARIN KESİMİ OLMAYACAK
Yeni düzenleme, kesimhanelerde yapılan her işlem aşamasının, hayvan sağlığı, refahı ve hijyen standartlarına uygun olup olmadığının Bakanlık ve ilgili birimler tarafından düzenli olarak denetleneceğini garantileyecek. Ayrıca, görüntüleme sistemleri sayesinde, izinsiz kesimlerin ve kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimlerinin engellenmesi hedefleniyor.
Bakan Yumaklı, yapılan bu düzenlemenin gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi önemli alanlarda denetimlerin güçlendirilmesini sağlayacağını belirterek, yeni yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanacağını duyurdu.