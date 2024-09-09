Asu Kaya'dan Iktidara Narin Güran Tepkisi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran cinayetine ilişkin iktidara; "Çocukların bedenini layık gördüğünüz o toprağa sizin bu yoz ve bitmiş ahlakınız gömülecek. Sizler acısını, öfkesini sokağa taşıyanları, susmayanları, adalet isteyenleri gözaltına alırken biz, bu acıyı yaşatan ve yaşattıran herkesin cezasız kalmaması için daha güçlü bağıracağız" diye seslendi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında öldürülmüş halde bulunan Narin Güran ile ilgili açıklama yaptı. Diğer cinayetleri hatırlatan Kaya, şunları söyledi:

"Bugün 19 günlük bir arayışın yüreklerimizi parçalayan acı haberini aldık. Kuracağım hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez ancak Narin'e, Leyla'ya, Gizem'e, Eylül'e, Pelda'ya, Yağmur'a ve ismini sayamadığın yüzlerce çocuğa adalet borcu olan ve 40 yıllık dostluklarla bu borcun üstünü örtmeye çalışan iktidara sesleniyorum. Uyuyup okula başlaması için üstünü örtmemiz gereken evlatlarımızın yüzünü kefenle kapatan o failleri gizlerken çocuklarınız yüzüne nasıl baktınız. Şimdiye dek bize katillerin kafası dik bir şekilde yargı kürsüsüne çıkıp elini kolunu sallayarak mahkeme salonlarından çıkışlarını izlettiniz ama biz nefes alamıyoruz artık. Ufacık çocuklara büyük gelen tabutların içinde nefes alamıyoruz.

19 gün boyunca havadan karadan aramaya rağmen soruşturma için görevlendirilen 3 savcıya hem 3 kilometre ötedeki Narin'i bulamayan hem de üstüne yayın yasağı getirerek kamuoyu oluşturulmasının önüne geçen bu güvenini tüketmiş iktidara sesleniyorum. Yıllardır sürdürmeye çalıştığınız yönetim ve yargı ahlakı yüzünden bağrına taş basmasına sebep olduğunuz her acılı anne, baba, abla, abi ve bizler size hakkımızı helal etmiyoruz. Çocukların bedenini layık gördüğünüz o toprağa sizin bu yoz ve bitmiş ahlakınız gömülecek. Sizler acısını, öfkesini sokağa taşıyanları, susmayanları, adalet isteyenleri gözaltına alırken biz, bu acıyı yaşatan ve yaşattıran herkesin cezasız kalmaması için daha güçlü bağıracağız."

Kaynak: ANKA