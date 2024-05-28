Astrolog Meral Güven hakkında yeni gelişme

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ettiği küfürler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan Astrolog Meral Güven, serbest bırakıldı.

Astrolog Meral Güven hakkında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Öte yandan gözaltına alınan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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