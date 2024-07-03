Astana’da Kritik Zirve: Erdoğan ve Putin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklama, Putin’i Türkiye’ye davet etti.

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Astana’da Kritik Zirve: Erdoğan ve Putin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Erdoğan Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor.

"100 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz.

“YETER Kİ RUST TURİSTLER TÜRKİYE’DEN MEMNUN KALSINLAR”

Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar.

Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de (Putin) en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum."

"MUHAKKAK GELİRİM"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından konuşan Putin "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" dedi. Ayrıca Putin Erdoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" dedi.

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