Asrın Felaketinin 3. Yılında Bakan Murat Kurum Bugün 20:30'da tv100'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin 3. yılında Kahramanmaraş’tan canlı yayında tv100’de "Özel Röportaj'a konuk oluyor. Deprem konutlarında gelinen son durumdan İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına, “Yüzyılın Konut Projesi'nden bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına kadar tüm merak edilenler, bugün saat 20:30'da Mesut Yar ile Özel Röportaj’ta...
6 Şubat’taki asrın felaketinin 3. Yılında, Kahramanmaraş’tan canlı yayınla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tv100ekranlarında Özel Röportaj’a konuk oluyor…
- Deprem konutlarının inşası tamamlandı. Bugüne kadar kaç konut teslim edildi?
- Bölgenin kalkınması için neler yapılıyor?
- “Yüzyılın konut projesi” kapsamında 35 ilde kura çekildi. 500 bin konutun yapımına ne zaman başlanacak?
- Beklenen büyük İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarında son durum ne?
Mesut Yar soruyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıtlıyor.
Mesut Yar ile Özel Röportaj bugün 20.30’da tv100’de!
