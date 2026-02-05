Asrın Felaketinden Asrın İhyasına! Murat Kurum Paylaştı: 'Türkiye'min Gücüne Bak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı videoda, depremden etkilenen illerde tamamlanan ve yapımı süren konutlar, sosyal donatı alanları, altyapı çalışmaları ve yeni yaşam alanları yer aldı. Görüntülerde, enkaz alanlarının modern, güvenli ve planlı yerleşim alanlarına dönüştüğü dikkat çekti.

"BİR EL UZANIR, YARINLARA VARILIR…"

Şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" isimli ağıdın görüntülerinde deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden çalışmalara yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız" sözleri yer aldı. Deprem bölgesi için hazırlanan ağıt "Doğar yeniden/Umutla gururla/ Ufuklara yol olur/ Bitmez azmimiz/ Gün ağarır/ Yaralarım sarılır/ Memleketimin aşkı/ Kalbimde Çoğalır/ Ağlama sen/ Umut her zaman buradadır/ Bir el uzanır/ Yarınlara Varılır" dizelerinden oluştu.

Deprem bölgesinde çalışmaların gece gündüz sürdüğünü vurgulayan Kurum, hak sahibi vatandaşların güvenli yuvalarına kavuşması için tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Yeni konutların zemin etütleri tamamlanmış, depreme dayanıklı ve modern şehircilik ilkelerine uygun şekilde inşa edildiği ifade edildi.

OSMANİYE'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgede inşa çalışmalarını tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl deprem şehitlerini anmak için Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı kapsamlı bir anma programı düzenleyecek.

'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek, tamamlanan 'Asrın İnşa Seferberliği' ile ilgili programlar düzenlenecek.

