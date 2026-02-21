Asma Kilitler, Arapça Yazılar... Su Altında 'Büyü Mezarlığı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dalgıç Hüseyin Fırat, Akdeniz'in Antalya kıyılarında yaklaşık 4 yıldır hobi amaçlı dalışlar yapıyor. Son dönemde yaptığı dalışları görüntüleyen ve denize düşürülen birçok değerli eşya ile çöpleri de toplayan Hüseyin Fırat, su altındaki anlarını 'Su altında hayat var' isimli sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Dalışa ilk başladığında limitinin 2 metre olduğunu, şimdi 16 metreye kadar inebildiğini belirten Fırat, "Aradan geçen bu zaman diliminde kendimi geliştirdim. 1 yıldır da bunu sosyal medyada paylaşıyorum. Eşimin yönlendirmesiyle bir sayfa açtık, burada paylaşımlar yapıyoruz. Su altında bulduğumuz eşyalar çok değişik türden. Pahalı saatten tutun, altın, gümüş gibi değerli madenlere, olta balıkçılarının malzemelerinden araç parçalarına birçok şey buluyoruz" dedi.

BÜYÜ MALZEMELERİNİN FAZLALIĞI ŞAŞIRTTI

Deniz altında en çok karşılaştığı şeylerden birinin büyü malzemeleri olduğunu belirten Fırat, "Bu asma kilitleri sanırım büyü amaçlı kullanıyorlarmış. Biz de sonradan öğrendik. İlk başta neden bu kadar çok çıkıyor diye şaşırıyordum. Onun haricinde kağıtlara Arapça yazılar yazılıp atılıyor. Ağırlıklı bu tarz eşyalar çıkıyor. Ayrıca denize atılmış çok sayıda dilek görüyoruz" diye konuştu.

SATIP MAMA ALIYOR

Çıkardıkları değerli eşyalar ve olta malzemelerini uygun fiyatlardan sattığını ifade eden Fırat, "Su altından çıkardıklarımızdan değerli maden olanları satıyoruz. Olta malzemesi olanları da sayfamızda uygun fiyatlar karşılığında paylaşıyoruz. Olta malzemelerinden kar amacımız yok. Buradan kazandığımız parayla da sokak hayvanlarına mama alıyoruz, kedi besliyoruz" dedi.

3 BİN DOLARLIK SAAT BULDU

Bugüne kadar en ilginç karşılaştığı şeyin lüks marka bir saat olduğunu kaydeden Fırat, "Atatürk Parkı'nın altında yaptığım bir dalış sırasında tahminen 10-12 metre derinlikte karşıma bir saat çıktı. Saatin orijinal olduğuna o an inanmamıştım. Bir saatçiye gösterdiğimizde orijinal olduğunu söyledi. Bu saati 3 bin dolara ikinci el olarak sattık" dedi.

BALIKLAR CAN ÇEKİŞİYOR

Su altının bir cennet gibi görünmesi gerekirken dalışlarında gözlerine inanamadığı manzaralarla karşılaştığını anlatan Fırat, deniz dibindeki çöp yığınlarını da görüntülediğini kaydetti. Dalışlarda en çok çöp çıkarttığını dile getiren Fırat, şöyle devam etti: "Bira şişeleri, teneke kutular. Dalışlarımız sırasında karşılaştığımız çöpleri çok büyük olmaması kaydıyla toplayıp, deniz temizliği yapıyoruz. Çok nadiren de olsa olta balıkçılarının yakaladığı, bir şekilde oltadan kaçmayı başaran balıklar kurşunun ağırlığıyla suda mahsur kalıyor. Suyun altında balık hala hayatta fakat kaçamıyor bir yere. Çaresiz bir şekilde ölümü bekliyor. O balıkları kurtarıyorum, denk gelirsem."

Kaynak: DHA