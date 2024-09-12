Askerlik İçin Gittiği Şehirde Gördü, Köyüne Ekti: Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Çanakkale'den Gaziantep'e 1960 yılında askerlik görevini yapmak için giden Hüseyin Çolak, Antep fıstığını yöresine kazandırmak için menengiç ağaçlarına aşılama yaptı.

Ağaçlar ilk meyvelerini vermeye başladıktan sonra sayısını artırmaya karar veren Çolak, yöreye önemli bir gelir kaynağı kazandırmış oldu.

Devlet desteğiyle yıllar içinde daha çok ağacın aşılanmasıyla, bölgedeki üretici sayısı da arttı.

Bu ağaçlardan yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 660 ton ürün alınıyor. Gelecek yıl Ayvacık'ta yaygın olarak bulunan yabani Antep fıstığı anacı üzerine aşılama yapılarak üretime kazandırılması için yaklaşık 60 bin adet göz aşılaması hedefleniyor.

Yaklaşık 4 bin 744 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği gerçekleştirilen Çanakkale'de 345 bin verim çağında, 24 bin meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 369 bin yabani Antep fıstığı ağacı bulunuyor.