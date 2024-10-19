Askerli Lojmanda Duman Paniği

Bolu’da Valilik binasının yakınlarında yer alan askeri lojmanlardan yükselen yoğun dumanlar kısa süreli paniğe yol açtı.

Askerli Lojmanda Duman Paniği

Olay, Tabaklar Mahallesi Valilik binası yanında bulunan askeri lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı tellerle çevrili olan askeri lojmanlardan yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından yangın çıktığı düşünülen ve paniğe neden olan cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra, kömür yakılmasından dolayı yoğun dumanların yükseldiği anlaşıldı.

Kaynak: İHA

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