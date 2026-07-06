Askeri Hastaneler İçin Yeni Formül Masada: Detaylar Belli Oldu! İşte Dikkat Çeken İddia

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Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Nefes’ten Nuray Babacan’ın köşe yazısında, ilgili bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalarda askeri sağlık sistemine ilişkin yeni bir modelin değerlendirildiğini öne sürdü. İddiaya göre hazırlıkları süren düzenleme kapsamında, askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi ve askeri sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Çalışmanın önümüzdeki sonbaharda yasa teklifi olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EN AZ 15 ASKERİ HASTANENİN AÇILMASI GÜNDEMDE

Yazıda yer alan bilgilere göre, daha önce faaliyet gösteren 25 askeri hastanenin tamamı yerine en az 15'inin yeniden açılması değerlendiriliyor. Söz konusu hastanelerin yönetiminin askerlerde olması, sağlık personelinin ise kademeli olarak yeniden yetiştirilmesi planlanıyor.

HASTANELERDEN KİMLER YARARLANACAK?

Çalışmada askeri hastanelerden yararlanacak kişi kapsamının genişletilmesinin de gündemde olduğu öne sürüldü. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma ve Emniyet personelinin yanı sıra, terörle mücadele kapsamında karar alma süreçlerinde görev yapan bazı sivil kamu görevlilerinin de sisteme dahil edilmesi değerlendiriliyor. Bu kapsamda vali, rektör ve müsteşar gibi görevlerde bulunan isimlerin de düzenlemeden yararlanabileceği iddia edildi.

YENİ MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Haberde, askeri sağlık personelinin yetiştirilmesine ilişkin yeni bir model üzerinde de durulduğu belirtildi. Buna göre askeri doktor ve sağlık personelinin, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği kontenjanlar doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından eğitilmesi planlanıyor. Hastanelerin ise Milli Savunma Bakanlığı yerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Çalışmanın; askeri hastane hizmetleri, askeri sağlık personelinin eğitimi ile kışlalardaki sağlık hizmetleri ve askeri personel ile yakınlarına sunulan sağlık hizmetleri olmak üzere üç temel başlık altında şekillendirildiği ifade edildi.

Kaynak: Nefes Gazetesi