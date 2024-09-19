Asker Eğlencesinde Polise Mukavemet: 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine olay yerine polis geldi. Silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 4 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Asker Eğlencesinde Polise Mukavemet: 4 Şüpheli Yakalandı

Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Silaha el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler S.Ş, N.C.K, Ş.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Erek Dağı Beyaza Büründü Erek Dağı Beyaza Büründü
Akşamları Kabak Çekirdeği Yemek İçin 10 Harika Neden! Bakın Ne İşe Yarıyor Akşamları Kabak Çekirdeği Yemek İçin 10 Harika Neden! Bakın Ne İşe Yarıyor
Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki
22 Yaşında 103'üncü Kez Hırsızlıktan Yakalandı 22 Yaşında 103'üncü Kez Hırsızlıktan Yakalandı