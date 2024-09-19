Asker Eğlencesinde Polise Mukavemet: 4 Şüpheli Yakalandı

Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Silaha el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler S.Ş, N.C.K, Ş.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA