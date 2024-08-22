Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi

Eskişehir'de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya silahla ateş eden şüphelilerle, ihbar üzerine gelen polisler arasında arbede çıktı. Bir polisin darbedildiği olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi

Eskişehir'de gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş açılması üzerine çevredekiler, paniğe kapılıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Asker eğlencesinin yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, havaya ateş ettiği belirtilen şüphelileri tespit ederek gözaltına almak istedi. Polislerle eğlenceye katılanlar arasında arbede çıktı. Arbedede polislerden biri darbedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sokaktaki eğlence sonlandırılırken, polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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