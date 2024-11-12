Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü

Balıkesir'den Kütahya'ya giden TIR devrildi. TIR'ın kabinine sıkışan sürücü üzerine asit dökülmesi sonucu feci şekilde can verdi.

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Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde Kütahya yönüne giden Oğuzhan Varol (33) idaresindeki 06 DB 2669 plakalı sülfürik asit yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp, devrildi.

Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü - Resim : 1

Sürücü Varol, kabinde sıkıştı, yola sülfürik asit döküldü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol'un öldüğünü belirledi.

Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü - Resim : 2

Oğuzhan Varol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılıp, Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Varol'un, memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Asit Yüklü TIR'da Feci Ölüm: Sürücünün Üzerine Döküldü - Resim : 3

Öte yandan TIR’dan dökülen kimyasal madde ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

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