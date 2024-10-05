Aşırı Yağışlar Heyelana Neden Oldu! Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanın büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı.

Aşırı Yağışlar Heyelana Neden Oldu! Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Taş duvarların yıkılmasıyla birlikte irili ufaklı göçmelerin yaşandığı bölge, gün ağarınca daha net biçimde görüldü. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından, sabah saatlerinde zarar gören alanın genişliği gözler önüne serildi.

Taş duvarlar, daha önce yaşanan heyelanlara karşı koruma amaçlı inşa edildi, ancak son yağışların etkisiyle tekrar hasar gördü.

Duvarların yıkılmasıyla birlikte kara yoluna büyük kaya parçaları inerek ulaşımı tehlikeye attı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri aldı.
İlçeye giriş yönündeki trafik, alternatif güzergahlardan kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Kış Öncesi Yoğun Mücadele Başladı Kış Öncesi Yoğun Mücadele Başladı
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Belediyeye Büyük Şok! 1 Milyon 299 Bin TL Ceza Kesildi Belediyeye Büyük Şok! 1 Milyon 299 Bin TL Ceza Kesildi