Aşırı Yağış Bir Evi Enkaza Çevirdi: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sürekli Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle çöken müstakil evde 2 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Aşırı Yağış Bir Evi Enkaza Çevirdi: 2 Yaralı

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle müstakil evin çökmesiyle 2 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşırı Yağış Bir Evi Enkaza Çevirdi: 2 Yaralı - Resim : 1

Yaralı 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aşırı Yağış Bir Evi Enkaza Çevirdi: 2 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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