Aşırı Yağış Bir Evi Enkaza Çevirdi: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sürekli Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle çöken müstakil evde 2 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle müstakil evin çökmesiyle 2 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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