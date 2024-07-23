Aşırı Sıcakların Ardından 13 İlde Yılan Tehlikesi! Evinizde Bu Sesi Duyuyorsanız Dikkat Edin

Ani artan sıcaklıkların ardından Türkiye'nin birçok şehrinde yılanlar su bulabilmek için görünür alanlara çıktı. Uzmanlar özellikle 13 şehirde yılan vakalarının sayısında artış yaşandığını belirtirken, evlerinde yılan olup olmadığını incelemek isteyen vatandaşlara dikkat etmeleri gereken sesi açıkladı.

Son Güncelleme:
Aşırı Sıcakların Ardından 13 İlde Yılan Tehlikesi! Evinizde Bu Sesi Duyuyorsanız Dikkat Edin - Resim: 1

Türkiye'de yaklaşık bir haftadır etkili olan Afrika sıcak hava dalgası, beraberinde çok sayıda yılanın yüzeye çıkmasına neden oldu.

Yılan görülme vakalarının artması birçok şehrin diken üstünde dolanmasına neden olurken, birçok şehir ve köyde evlere kadar giren yılanlar, bölgede yaşayan insanlara korku saçtı.

EVİNİZDE ÇATI VARSA TEMKİNLİ OL

Özellikle köylerde görülen, müstakil ve alçak çatılı evler, yılan vakaların en sık görüldüğü alanlar oldu. Türkiye'de bulunan yılanların önemli bölümü zehirsiz olsa da, uzmanlara göre halihazırda görülen yılanlar arasında ölümcül zehir taşıyanların sayısı da ciddiye alınacak boyutta.

BU SES EVİNİZDE BİR YILAN OLDUĞUNA İŞARET EDEBİLİR

Küresel sıcaklık artışı ve El Nino etkisiyle birlikte dünyanın birçok yerinde görünen yılan vakalarında artış olurken, özellikle Anadolu, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde görülen yılanlara karşı alınabilecek tedbirler de merak konusu oldu.

Her şeyden önce evinizde bir yılan olup olmadığını öğrenmek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntem, ses ve deri kalıntılarını takip etmekten geçiyor.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dünyanın En Güçlü Ordularında Türkiye'nin Yeri Değişti Dünyanın En Güçlü Ordularında Türkiye'nin Yeri Değişti
Türkiye'nin Dev Havayolu Şirketi Yabancılara Satılıyor Türkiye'nin Dev Havayolu Şirketi Yabancılara Satılıyor
Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarına Bu İşlemi Yaptırmayanlar 10 Bin TL Ceza Ödeyecek Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarına Bu İşlemi Yaptırmayanlar 10 Bin TL Ceza Ödeyecek
Türkiye'nin Dev Ayakkabı Fabrikası İflas Etmişti: Sahibi Bakın Ne Yaptı Türkiye'nin Dev Ayakkabı Fabrikası İflas Etmişti: Sahibi Bakın Ne Yaptı
Türkiye'nin Beyaz Et Devine Milyarlarca Liralık Ceza Türkiye'nin Beyaz Et Devine Milyarlarca Liralık Ceza
Binlerce Alman Türkiye'den Ayrılıp O Ülkeye Gidiyor! İşte Sebebi... Binlerce Alman Türkiye'den Ayrılıp O Ülkeye Gidiyor! İşte Sebebi...
Herkes Kırıldığını Sanıyordu: Türkiye'de Yeni Bir Fay Hattı Keşfedildi Türkiye'de Yeni Bir Fay Hattı Keşfedildi
Milyonların Sevilen Tercihiydi: Bakanlık O Ürünün Satışını Yasaklıyor Milyonların Sevilen Tercihiydi: Bakanlık O Ürünün Satışını Yasaklıyor
Yeni Evli Çifte Gelen Su Faturası Dumura Uğrattı Yeni Evli Çifte Gelen Su Faturası Dumura Uğrattı
Arkadaşlarının Alay Ettiği Mesleğe Başladı: 4 Saatte 5 Bin Aylık ise 120 Bin Lira Kazanıyor Arkadaşlarının Alay Ettiği Mesleğe Başladı: 4 Saatte 5 Bin Aylık ise 120 Bin Lira Kazanıyor
Canan Karatay 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Meşrubatı İçmek Bağışıklık Sisteminizi Altüst Ediyor Canan Karatay 'Sakın' Diyerek Uyardı: Bu Meşrubatı İçmek Bağışıklık Sisteminizi Altüst Ediyor
Türkiye'nin Dondurma Devi Market Raflarından Kaldırıldı Türkiye'nin Dondurma Devi Market Raflarından Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!