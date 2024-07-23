Aşırı Sıcakların Ardından 13 İlde Yılan Tehlikesi! Evinizde Bu Sesi Duyuyorsanız Dikkat Edin

Türkiye'de yaklaşık bir haftadır etkili olan Afrika sıcak hava dalgası, beraberinde çok sayıda yılanın yüzeye çıkmasına neden oldu.



Yılan görülme vakalarının artması birçok şehrin diken üstünde dolanmasına neden olurken, birçok şehir ve köyde evlere kadar giren yılanlar, bölgede yaşayan insanlara korku saçtı.



EVİNİZDE ÇATI VARSA TEMKİNLİ OL



Özellikle köylerde görülen, müstakil ve alçak çatılı evler, yılan vakaların en sık görüldüğü alanlar oldu. Türkiye'de bulunan yılanların önemli bölümü zehirsiz olsa da, uzmanlara göre halihazırda görülen yılanlar arasında ölümcül zehir taşıyanların sayısı da ciddiye alınacak boyutta.



BU SES EVİNİZDE BİR YILAN OLDUĞUNA İŞARET EDEBİLİR



Küresel sıcaklık artışı ve El Nino etkisiyle birlikte dünyanın birçok yerinde görünen yılan vakalarında artış olurken, özellikle Anadolu, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde görülen yılanlara karşı alınabilecek tedbirler de merak konusu oldu.



Her şeyden önce evinizde bir yılan olup olmadığını öğrenmek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntem, ses ve deri kalıntılarını takip etmekten geçiyor.