Aşırı sıcaklar hasadı öne çekti

Aydın’ın Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Germencik gibi ilçelerinde bu yıl kuru incir hasadı erken başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlalara çıkan işçiler, dalından kuruyarak düşen incirleri tek tek topluyor. Ardından bu incirler, 4 gün boyunca güneşte kurutuluyor ve sonrasında işleme merkezlerine gönderiliyor. Kalitesine göre sınıflandırılan incirler, pazara sunulmak üzere hazırlanıyor.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Aydın genelinde hasat heyecanının yaşandığını belirtti. Anlıak, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar nedeniyle incirlerin erken olgunlaştığını ve hasadın 20-25 gün erken başladığını söyledi. "Aydın'da kuru incirin kaliteli olmasının başlıca nedenlerinden biri, akşamları denizden esen yel ve sabahları poyrazın etkisidir. Ancak bu yıl aşırı sıcaklar ve güçlü poyraz nedeniyle hasat erkene çekildi. Fakat kalite, geçen yıllara göre çok daha iyi" dedi.