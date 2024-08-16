Aşırı sıcaklar hasadı öne çekti
Dünya genelinde kuru incir üretiminin merkezi olarak bilinen Aydın'da, bu yıl aşırı sıcaklıklar rekolte beklentilerini düşürse de yüksek kalite üreticinin yüzünü güldürdü.
"İncirin başkenti" olarak anılan Aydın'da, yaklaşık 40 bin hektarlık alanda incir üretimi yapılıyor. Yıllık yaklaşık 190 bin tonluk üretimin büyük bir kısmı taze tüketilirken, 70 bin tona yakını ise kurutulup ihraç ediliyor.
Aydın’ın Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Germencik gibi ilçelerinde bu yıl kuru incir hasadı erken başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlalara çıkan işçiler, dalından kuruyarak düşen incirleri tek tek topluyor. Ardından bu incirler, 4 gün boyunca güneşte kurutuluyor ve sonrasında işleme merkezlerine gönderiliyor. Kalitesine göre sınıflandırılan incirler, pazara sunulmak üzere hazırlanıyor.
Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Aydın genelinde hasat heyecanının yaşandığını belirtti. Anlıak, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar nedeniyle incirlerin erken olgunlaştığını ve hasadın 20-25 gün erken başladığını söyledi. "Aydın'da kuru incirin kaliteli olmasının başlıca nedenlerinden biri, akşamları denizden esen yel ve sabahları poyrazın etkisidir. Ancak bu yıl aşırı sıcaklar ve güçlü poyraz nedeniyle hasat erkene çekildi. Fakat kalite, geçen yıllara göre çok daha iyi" dedi.
Anlıak, aşırı sıcakların incir ağaçlarının ve meyvelerin dalında erken kurumasına neden olduğunu, bu yüzden rekoltede düşüş beklediklerini ifade ederek, "30 yıldır böyle bir sıcaklık görmedim. Ancak Aydın'ın incirini dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat, 13.00’e kadar sürüyor. Ardından kurutma işlemleri başlatılıyor. Sarı lop incirin en büyük özelliği, dalında kurumasıdır. Yere düşen incirleri toplayıp sergide kurutuyoruz. Ağaçtan tazeyken toplamak ve kurutmak mümkün değil" diye konuştu.
Anlıak ayrıca, hasadın erken başlaması nedeniyle ihracat izninin de erkene çekilmesi gerektiğini, bu sayede çiftçinin mağduriyetinin önlenebileceğini ve ekonominin zarar görmeyeceğini vurguladı.
Üretici Yasin Arı ise hasadın yaklaşık üç hafta erken başladığını belirterek, "İncirlerin tonajı geçen yıla göre daha düşük, ancak kalite çok daha iyi" dedi. Hasatta çalışan Şule Aydın da sıcak hava koşullarında çalışmanın zorluğunu dile getirdi.