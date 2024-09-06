Aşırı Alkol Tüketenler Dikkat: Cinsel Organınız Kesiliyor

T24’te yer alan habere göre, yapılan testlerde, hastanın hayati bulgularının stabil olduğu ancak prostatında anormal bir büyüme ve çok sayıda apse tespit edildiği bildirildi. Kan nakli, insülin ve antibiyotik tedavilerinin etkisiz kalması üzerine doktorlar, kangrenin yayılmasını engellemek için adamın penisini almak zorunda kaldı. Penis nekrozu teşhisi konulan hasta, penisin tamamen alınmasının ardından taburcu edildi.