Aşırı Alkol Tüketenler Dikkat: Cinsel Organınız Kesiliyor
Çok sık alkol tüketenlerin artık dikkat etmesi gerekiyor. ABD’de yaşayan ve tip 2 diyabeti ve prostat büyümesi sorunları olan bir adam, aşırı alkol tüketimi nedeniyle bir sağlık problemi yaşadı. Adamın sonrasında penisinin kesildiği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan 65 yaşındaki bir adam, kontrol altına alınamayan tip 2 diyabeti ve prostat büyümesi sorunları nedeniyle aşırı alkol tüketiminin yol açtığı ciddi bir sağlık krizi yaşadı. Adam, alkolün vücudunda kangren oluşmasına neden olması sonucu hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, hastanın penisine yayılan kangren nedeniyle penisin tamamını kesmek zorunda kaldı.
T24’te yer alan habere göre, yapılan testlerde, hastanın hayati bulgularının stabil olduğu ancak prostatında anormal bir büyüme ve çok sayıda apse tespit edildiği bildirildi. Kan nakli, insülin ve antibiyotik tedavilerinin etkisiz kalması üzerine doktorlar, kangrenin yayılmasını engellemek için adamın penisini almak zorunda kaldı. Penis nekrozu teşhisi konulan hasta, penisin tamamen alınmasının ardından taburcu edildi.
Üroloji uzmanları, bu durumun nadir görülen bir vaka olduğunu ve iskemik kangrenin, özellikle peniste ortaya çıktığında ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Sepsis riskinin yüksek olması nedeniyle hastaya total penektomi uygulandı. Ameliyat sonrası, hastaya cerrahi müdahale ve olası sonuçları detaylıca açıklandı.
Uzmanlar, diyabet ve aşırı alkol kullanımının vücutta ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çekerek, bu tür vakaların ciddiyetinin altını çizdi.