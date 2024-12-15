Asıl Yarın Başlıyor... Meteoroloji Saat Verdi, İstanbul ve İzmir İçin Alarm!

Meteoroloji'nin son uyarılarına göre, yarın Marmara ve Ege'de sert bir fırtına etkili olacak. Güney Marmara'da 4 ila 7 kuvvetinde, Güney Ege'de ise 6 ila 8 kuvvetinde olacak fırtına için saat de verildi.

Asıl Yarın Başlıyor... Meteoroloji Saat Verdi, İstanbul ve İzmir İçin Alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yayımladığı günlük hava durumu tahmin raporunda Marmara ve Ege Bölgesi için uyarılarda bulundu. Buna göre; bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın görüldüğü Güney Marmara ve Güney Ege'de durum yarın daha da kritik olacak.

AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde yarın 13.00-18.00 saatlerinde güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği düşünülüyor.

Asıl Yarın Başlıyor... Meteoroloji Saat Verdi, İstanbul ve İzmir İçin Alarm! - Resim : 1

Ayrıca yarın Güney Marmara'da da öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer 4 ila 7 kuvvetinde kısa süreli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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