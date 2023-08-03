Asıl cehennem sıcakları daha başlamadı: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcaklarının asıl etkili olacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından vatandaşlara hava durumu hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Ökten kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Türkiye'de neredeyse yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bir bilgi verdi.
Ökten, Türkiye'nin merakla beklediği Eyyam-ı Bahur sıcaklarının asıl etkili olacağı tarihe ilişkin açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Yarın Basra sıcaklarının etkisi altına giriyoruz. Bugün etkisini hissetmeye başladığımız sıcaklar yarın etkisini artıracak. Saat 11 - 16 arası dışarı çıkmamaya çalışalım. Cuma günü sıcaklar daha da etkili. Cumartesi sıcaklar biraz düşse de; nem seviyesi çok artacak..."
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin tahminine göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.