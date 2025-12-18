Asgari Ücrette Kritik Görüşme! Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına dakikalar kala Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik olmadığını, diyalog sürecinin devam edeceğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek.

TÜRK-İŞ KATILMAYACAK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını yineledi.

Komisyon'un toplanmasına kısa bir süre kala Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Işıkhan'ın Ergün Atalay'la görüştü.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Bakan açıklama yaptı.

Bir gazetecinin Atalay'ın "Geçen seneden alacağımız var" açıklaması sorusu üzerine Bakan Işıkhan "Hepsi Komisyon'da değerlendirilecek. Komisyon'un amacı bu. Komisyon'a rakamlar gelecek. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, işverenlerin de girişimlerini engelemeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

