Asgari Ücret Kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık günü başladığı çalışmalarını 24 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 4 toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan 4 toplantı sonucunda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 2025 yılı için 866 lira 85 kuruş olarak tespitine ve asgari ücret desteğinin bin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesinin önerilmesine işçi temsilcilerinin katılmamalarına katılanların oy birliği ile karar verildi.