Asgari Ücret ile İlgili Beklenen Karar Geldi: Yüzde 30 Artış Böyle Belirlenmiş
2025 yılı asgari ücretini net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir işçinin günlük çalışma asgari ücretinin 866,85 TL olarak belirlendiğinin belirtildiği komisyon tebliğinin gerekçesinde, "İşçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörler değerlendirildi" denildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla 1 Ocak 2025 ila 31 Aralık 2025 tarihleri arasında asgari ücret 22 bin 104 lira olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğde "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2025-31/12/2025 tarihleri arasında 866,85 Türk Lirası olarak tespit edildiği belirtildi.
Komisyon toplantısına işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık, katılanların oybirliğiyle karar verildiği vurgulanan tebliğe göre, kararın gerekçesinde ise "İşçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir" ifadeleri yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle: